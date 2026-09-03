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Banaz'da Otomobil Takla Attı: Sürücü Ağır Yaralandı

Banaz'da Otomobil Takla Attı: Sürücü Ağır Yaralandı
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Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Derbent köyü yakınlarında N.K. (66) yönetimindeki 06 S 1935 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada ağır yaralanan sürücü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Derbent köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.K. (66) idaresindeki 06 S 1935 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü N.K. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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