Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Uşak Banaz'da kazada ölen yaşlı çift Kızılcaören köyünde toprağa verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak Banaz'da kazada ölen yaşlı çift Kızılcaören köyünde toprağa verildi Haber Videosunu İzle
Uşak Banaz'da kazada ölen yaşlı çift Kızılcaören köyünde toprağa verildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak Banaz'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu hayatını kaybeden yaşlı çift, Kızılcaören köyü mezarlığında toprağa verildi. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü Y.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu hayatını kaybeden yaşlı çift, memleketlerinde gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, dün Uşak-Banaz kara yolu Susuz köyü kavşağında meydana gelmişti. Süruri Arslan (71) idaresindeki 64 FC 536 plakalı otomobil, kavşakta Y.B. (61) yönetimindeki 06 BEY 227 plakalı kamyonla çarpışmıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Süruri Arslan ile eşi Nazmiye Arslan (71) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırılan yaşlı çiftin cenazeleri, burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Yaşlı çiftin cenazeleri, bugün öğle namazını müteakip Banaz ilçesindeki Dilek Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Süruri ve Nazmiye Arslan'ın cenazeleri, Kızılcaören köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü Y.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Banaz Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 155 sitede yayınlandı.
13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı

13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
Alman Meclisi önünde dikkat çeken eylem! Filistin bayrağı astı

Meclis önünde hareketli saatler! 30 metre tırmanıp bayrağı değiştirdi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'den gökyüzünde yeni ölüm tehdidi! Makineli tüfekli drone tanıttılar

Bu yeni silah daha çok ölüm demek
8 kişiyi öldüren caninin vurduğu anneden kritik haber! 4 gündür yaşam savaşı veriyor

8 kişiyi öldüren caninin vurduğu anneden kritik haber
Mersin'de alevler arasında kalan 7 yaşındaki kız, 3'üncü kattan halıya atlayarak kurtuldu

Alevler sardı! 7 yaşındaki kız 3'üncü kattan halıya atladı
İsrailli turistler tekne çalışanını suya atıp dalga geçti! Savunmaları pes dedirtti

İsrailli turistlerin şımarıklığına bakın! Savunmaları olaydan beter
Dolmuş durağında silahlı saldırı! 59 yaşındaki şoför hayatını kaybetti

Dolmuş durağına silahlı saldırı! Can kaybı var
Okyanusun ortasında 9 saat ölüm kalım savaşı! Balık tutmaya giden balıkçılar buldu

Balık tutmaya gittiler, piyanist buldular
Türkiye'de çekildi! Bu fotoğraf karesine büyük tepki var17

Türkiye'de çekildi! Bu fotoğraf karesine büyük tepki var