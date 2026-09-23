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Şap vakaları tespit edilince Uşak'ta iki hayvan pazarı ikinci karara kadar kapatıldı

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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Uşak genelinde şap hastalığı vakaları tespit edildiğini bildirdi. Bu nedenle Uşak Belediyesi Hayvan Pazarı ile Banaz Belediyesi Hayvan Pazarı ikinci karara kadar kapatıldı, pazar yerlerine giriş yasak.

Uşak'ta şap hastalığı nedeniyle iki hayvan pazarının kapatıldığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde şap hastalığı vakalarının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz genelinde tespit edilen şap hastalığı vakaları nedeniyle Uşak Belediyesi Hayvan Pazarı ve Banaz Belediyesi Hayvan Pazarı ikinci bir karara kadar kapatılmıştır. Pazar yerlerine giriş yasaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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