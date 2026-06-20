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Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

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Uşak'ın Banaz ilçesinde durdurulan bir otomobilde 100 gram metamfetamin ve uyuşturucu kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ın Banaz ilçesi merkezinde durdurulan bir otomobilde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kütahya ilinden Uşak'a uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen araç, Banaz ilçe merkezinde durduruldu. Ekiplerce araçta yapılan aramada, 100 gram metamfetamin ve bir miktar uyuşturucu kenevir ele geçirildi.

Araçta bulunan İ.T. ve H.D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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