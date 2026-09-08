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Uşak’ta drift yapan iki otomobile 280 bin TL para cezası kesildi

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Uşak’ın Banaz ilçesinde drift yapan iki otomobile toplam 280 bin TL para cezası kesilirken, her iki sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, otomobiller ise 60 gün trafikten men edildi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde drift yapan iki otomobile toplam 280 bin TL para cezası kesilirken, her iki sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, otomobiller ise 60 gün trafikten men edildi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde Kültür Park Meydanı'nda iki otomobilin drift yaptığı ihbarı üzerine Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu drift yaptığı belirlenen iki otomobil yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından her iki araca ayrı ayrı 140 bin TL olmak üzere toplam 280 bin TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, her iki sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alınırken, iki otomobil de 60 gün trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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