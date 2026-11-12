Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen genç, Uşak Banaz'da hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ın Banaz ilçesinde evinde hareketsiz bulunan ve karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen genç, kaldırıldığı Banaz Devlet Hastanesinde kurtarılamadı. Gencin kanında yüksek oranda karbonmonoksit tespit edildiği öğrenildi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İslam Mahallesi'ndeki evinde ağabeyi Hasan Can S'yi (24) hareketsiz yatarken gören S.N.S, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Eve sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.

Ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Can S, kurtarılamadı.

Hasan Can S'nin kanında yüksek oranda karbonmonoksit tespit edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA
Dizi setini basıp haraç istediler! 'Boğazınızı keseriz'

Dizi setini basıp tehdit ettiler! "Boğazınızı keseriz"
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi

Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Fenerbahçe'de bomba takas! Asensio'ya karşılık Lookman

Fenerbahçe'de bomba takas! Bir uçak gidip diğeri gelecek

Komisyonda Özkan Yalım tartışması! Asu Kaya'dan AK Partili Güneş'e: Sen adam ol önce

Göktaş'ın elini sıkmayan Asu Kaya bu kez: Sen adam ol önce
CHP’nin “şaibeli kurultay” davası 18 Kasım’a ertelendi

CHP'nin “Şaibeli kurultay” davası ertelendi! İşte yeni tarih

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Antalya’dan alkışlarla uğurlandı

Antalya'ya damga vuran lider! Böyle uğurlandı
Bakan Fidan'ın 'Beni hatırladınız mı?' diyen genç kıza cevabı bomba15

Bakan Fidan'ın "Beni hatırladınız mı?" diyen genç kıza cevabı bomba
Motosiklette 6'sı çocuk 9 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada

Felakete davetiye çıkaran anlar kamerada