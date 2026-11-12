Karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen genç, Uşak Banaz'da hayatını kaybetti

Karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen genç, Uşak Banaz'da hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Uşak'ın Banaz ilçesinde evinde hareketsiz bulunan ve karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen genç, kaldırıldığı Banaz Devlet Hastanesinde kurtarılamadı. Gencin kanında yüksek oranda karbonmonoksit tespit edildiği öğrenildi.
Uşak'ın Banaz ilçesinde karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İslam Mahallesi'ndeki evinde ağabeyi Hasan Can S'yi (24) hareketsiz yatarken gören S.N.S, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Eve sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.
Ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Can S, kurtarılamadı.
Hasan Can S'nin kanında yüksek oranda karbonmonoksit tespit edildiği öğrenildi.
Kaynak: AA