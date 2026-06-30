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Uşak'ta cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

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Afyonkarahisar-Uşak karayolunda cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i sürücü 6 kişi yaralandı. Yaralılar Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Uşak'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i sürücü olmak üzere 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Afyonkarahisar-Uşak karayolu Hamamboğazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K. (54) yönetimindeki 42 BBF 341 plakalı cip ile H.R. (41) idaresindeki 16 AKH 054 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince otomobilin sürücüsü ile otomobilde yolcu konumunda bulunan B.R, E.C.P, Z.P. ile cipte yolcu konumunda bulunan M.G.K. ve Ş.K. Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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