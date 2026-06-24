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Kıbrıs Gazilerinden Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik'e veda ziyareti

Kıbrıs Gazilerinden Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik'e veda ziyareti
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Kıbrıs gazileri, Uşak'ın Banaz ilçesine atanan Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik'e veda ziyareti yaparak hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Kıbrıs gazileri, Uşak'ın Banaz ilçesine atanan Antalya'nın Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik'e veda ziyaretinde bulundu.

Kıbrıs Gazileri Ömer Benli, Mehmet Eskin, Orhan Coşkun ve Durmuş Ali Sarıca, Kaymakam Çelik'i makamında ziyaret ederek, bugüne kadar ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti, yeni görev yerinde başarılar diledi.

Kaymakam Çelik, ziyaretlerinden dolayı gazilere teşekkür ederek, Finike'de görev yapmaktan büyük onur duyduğunu ve ilçenin her zaman gönlünde ayrı bir yere sahip olacağını belirtti.

Çelik, 2022 yılından bu yana Finike Kaymakamı olarak görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, ziyaretçilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ali Karataç
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