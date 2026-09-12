Banaz'da yangın nedeniyle bir ev kullanılamaz hale geldi
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Uşak'ın Banaz ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Uşak'ın Banaz ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
31 Ağustos Mahallesi Rüzgar Sokak'ta G.A'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, orman işletme müdürlüğü, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Mahalle sakinleri, ekipler gelinceye kadar kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA