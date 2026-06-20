Banaz'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 100 gram sentetik uyuşturucu ve 10 gram kenevir ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kütahya'dan kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüpheli aracı durduran ekipler, yaptığı aramada 100 gram sentetik uyuşturucu ile 10 gram kenevir ele geçirdi.
Araçtaki H.D. ile İ.T. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Kaynak: AA / Orhan Sunal