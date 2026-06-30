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Uşak'ta trafik kazasında ağır yaralanan kişi 14 gün sonra hayatını kaybetti

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Uşak'ın Banaz ilçesinde bir otomobilin yol kenarındaki bankta oturan iki kişiye çarpması sonucu ağır yaralanan Ahmet Aydemir, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bankta oturan iki kişiye otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, Banaz ilçesine bağlı Bahadır köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.U. (31) idaresindeki 43 LC 883 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bankta oturan H.G. (46) ile Ahmet Aydemir (67)'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, daha sonra bir evin duvarına çarparak durdu.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Ahmet Aydemir, daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Aydemir, burada 14 gün süren yaşam mücadelesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan H.G.'nin ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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