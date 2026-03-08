Haberler

Uşak'ta bağ evinde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Uşak'ın Banaz ilçesinde, R.K'ye ait bağ evinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak evde önemli hasar oluştu.

Uşak'ın Banaz ilçesinde bağ evinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Büyükoturak köyü yakınlarında R.K'ye (67) ait bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın bağ evinde hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık
