Haberler

Uşak'ta 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Uşak'ta 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ın Banaz ilçesinde, Yazıtepe köyündeki kullanılmayan iki katlı bir evde çıkan yangın büyük hasara yol açtı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

Uşak'ın Banaz ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Yazıtepe köyünde M.I'ya ait kullanılmayan 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler evin büyük bölümünü sardı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Banaz Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangın hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık
İran'dan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yeni hava saldırısı

İran'ın vurduğu şehir bu gece çok hareketli! Patlamalar yaşandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin İran'a karşı ayaklandırma planına Kürt taraflarından tepki

ABD'nin İran'a karşı ayaklandırma planına Kürt taraflarından tepki
Finlandiya, nükleer silah ithalatına izin vermeye hazırlanıyor

Avrupa ülkesi nükleer silah almaya hazırlanıyor
İspanya Başbakanı Sanchez'den İsrail'in saldırdığı Lübnan'a destek

İspanya Başbakanı Sanchez'den İsrail'in saldırdığı ülkeye destek
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı

İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
ABD'nin İran'a karşı ayaklandırma planına Kürt taraflarından tepki

ABD'nin İran'a karşı ayaklandırma planına Kürt taraflarından tepki
Temsilciler Meclisi'nde Trump'ın savaş yetkileri tasarısı reddedildi

Temsilciler Meclisi'nde Trump'ın savaş yetkileri tasarısı reddedildi
İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak

Aliyev ateş püskürdü! İran için söyledikleri yeni savaş çıkarır