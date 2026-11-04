Banaz'da 1300 içimlik uyuşturucu ele geçirildi, ticaret iddiasıyla şüpheli tutuklandı

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Uşak'ın Banaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli K.M'nin üzerinde ve evinde yaptığı aramada yaklaşık 1300 içimlik uyuşturucu madde ile uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan K.M. sevk edildiği adliyede uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA