Haberler

Uşak'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Uşak'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ın Banaz ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda ilerleyen H.R. (41) yönetimindeki 16 AKH 054 plakalı otomobil, Hamamboğazı mevkisinde aynı istikamette seyreden S.K. (54) idaresindeki 42 BBF 341 plakalı cip ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yolcular B.R, E.C.P, Z.P. ile cipteki M.G.K. ve Ş.K. ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık
CHP'de 26 il başkanı daha görevden alındı! 7 il başkanının ihracı isteniyor

CHP'de yeni dalga! 20'den fazla isim görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Simge Barankoğlu tahliye oldu! Aldığı yeni karar takipçilerini şaşkına çevirdi

Bu görüntüleri artık tarih oldu
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler! Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi

Devlet hastanesinde uygunsuz görüntüler! Hastalar rezaleti izledi
İsteği reddedilince dükkanı basıp komşularına dehşeti yaşattı

İsteği reddedilince dükkanı basıp komşularına dehşeti yaşattı
Ayşe Tokyaz'ın katilinden itiraf: Kaşı kanadığı için vurmayı bıraktım

Bavul içinde yol kenarına bırakılmıştı! Katilden itiraf gibi sözler
Hatay'da yaya geçidi isyanı: Yurt dışında böyle yap, bak nasıl paket ediyorlar

Hatay'da yolda yürürken yaşadığı olay genç kızı isyan ettirdi
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı
Fenerbahçe'den TFF'nin kararına tepki

Süper Lig devinden TFF'nin aldığı karara çok sert tepki: Rezalet!