Uşak'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda ilerleyen H.R. (41) yönetimindeki 16 AKH 054 plakalı otomobil, Hamamboğazı mevkisinde aynı istikamette seyreden S.K. (54) idaresindeki 42 BBF 341 plakalı cip ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yolcular B.R, E.C.P, Z.P. ile cipteki M.G.K. ve Ş.K. ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.