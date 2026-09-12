Uşak’ta saman yüklü tır devrildi: 1 ağır yaralı yaralı
Uşak’ın Banaz ilçesinde saman yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücüyaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde saman yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücüyaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Afyonkarahisar-Uşak karayolu Gedikler köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ö. (50) yönetimindeki 06 HB 2941 plakalı samanlı yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince tır sürücüsü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, yaralı sürücünün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.