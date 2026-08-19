Haberler

Uşak'ta Uyuşturucu ve Kaçak Tütün Operasyonu: 2 Gözaltı

Uşak'ta Uyuşturucu ve Kaçak Tütün Operasyonu: 2 Gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ın Banaz ve Sivaslı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak'ın Banaz ve Sivaslı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sivaslı ve Banaz Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda jandarma ekiplerince 2 evde arama yapıldı.

Operasyonlarda 72 kök kenevir bitkisi, 542 gram kubar esrar, 9 bin 540 dolu, 217 bin 600 boş makaron ve 53 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İki şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede

İşte "Kuytulcular"ın kayyum atanan 5 şirketi! Ünlü börekçi de listede
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alparslan Kuytul’a kelepçe takıldığı an! Yüz ifadesi de sözleri de bomba

Kuytul’a kelepçe takıldığı an! Yüz ifadesi de sözleri de bomba
Ünlü çift aşk tazeledi! Soluğu bakın nerede aldılar

Ünlü çift aşk tazeledi! Soluğu bakın nerede aldılar
Üzerine kale direği devrilen minik çocuk hayatını kaybetti

Oynadığı oyun sonu oldu! Minik çocuk babasının gözü önünde can verdi
İstanbul’a 4. Köprü geliyor! Çalışmalar havadan görüntülendi

İstanbul’a 4. Köprü geliyor
Tatilden dönen ailenin 5 milyonu buhar oldu! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor

Tatildeki ailenin 5 milyonu gitti! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor
Kedinin nereyi ısırdığına dikkat edin! '11 yıl sonra kuduran vaka var'

Kedinin nereyi ısırdığına dikkat edin! "11 yıl sonra kuduran vaka var"
Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor! “Emanetçi üye” oyunu

Kuytulcular operasyonunda bomba detay! Bu yöntemi ilk kez duyacaksınız