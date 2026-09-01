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Uşak'ta Apartman Çatısında Yangın

Uşak'ta Apartman Çatısında Yangın
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Uşak'ın Banaz ilçesinde 6 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Uşak'ın Banaz ilçesinde 6 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Cumhuriyet Mahallesi Başaran Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, çatıda hasar meydana geldi.

Kaynak: AA
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