Uşak'ta iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Uşak'ın Banaz ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı M.I.'ya ait 2 katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde henüz bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın başka evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında etkilenen olmazken evde maddi hasar oluştu. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı