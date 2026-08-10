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Banaz'da Traktör-Tır Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Banaz'da Traktör-Tır Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Uşak’ın Banaz ilçesinde traktör ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde traktör ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Uşak-Afyonkarahisar kara yolu Çiftlik köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali İhsan Şahin (66) idaresindeki 64 AY 472 plakalı traktör ile A.A. (63) yönetimindeki 35 CET 956 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede traktör sürücüsü Ali İhsan Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan tır sürücüsü A.A. ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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