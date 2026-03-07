Uşak'ta tarihi eser kaçakçıları 63 sikkeyle yakalandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda sikke ve tarihi obje ele geçirildi.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Banaz ilçesine bağlı Yenice köyünde ikamet eden A.Ö.'nün evinde arama yapıldı. Yapılan aramada 63 sikke ile 24 tarihi obje, 1 dedektör ve 2 ruhsatsız av tüfeği de bulundu ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli A.Ö. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı