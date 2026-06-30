Uşak'ta bankta otururken otomobil çarpan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
Uşak'ın Banaz ilçesinde bankta oturduğu sırada otomobilin çarpması sonucu yaralanan 67 yaşındaki Ahmet Aydemir, 14 günlük tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Olayda yaralanan diğer kişinin tedavisi sürüyor.
Uşak'ın Banaz ilçesinde bankta oturduğu sırada otomobilin çarpması sonucu yaralanan 67 yaşındaki kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, daha sonra İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet Aydemir, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Aynı olayda yaralanan H.G'nin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Banaz'da R.U. (31) yönetimindeki 43 LC 883 plakalı otomobil, 17 Haziran'da Bahadır köyünde yol kenarındaki bankta oturan Ahmet Aydemir ve H.G'ye çarpmıştı.