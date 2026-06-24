Uşak'ta otomobil ağaçlara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak'ın Banaz ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarpan otomobilde bulunan sürücü hayatını kaybederken, eşi yaralandı.

Kaza, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Ulupınar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Seyfettin Benli (70) idaresindeki 64 SC 964 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaçlara çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince, yaralanan sürücü Seyfettin Benli ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Elif Benli (72), olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Seyfettin Benli, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı