Uşak'ta samanlıkta çıkan yangında 5 koyun telef oldu

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Balcıdamı köyünde bulunan samanlıkta çıkan yangın söndürülürken, 5 koyun ise telef oldu.

Yangın, dün gece Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Balcıdamı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Turgut'a ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm samanlığı sardı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Öte yandan, yangında 5 koyunda telef oldu. - UŞAK