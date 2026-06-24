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Uşak'ta Otomobil Ağaçlara Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Uşak'ta Otomobil Ağaçlara Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Uşak'ın Banaz ilçesinde yol kenarındaki ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü Seyfettin Benli hayatını kaybetti, eşi Elif Benli yaralandı.

UŞAK'ın Banaz ilçesinde yol kenarındaki ağaçlara çarpan otomobilin sürücü Seyfettin Benli (72) hayatını kaybetti, yanındaki eşi Elif Benli (71) yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Banaz ilçesi Ulupınar köyü yakınlarında meydana geldi. Banaz'dan Uşak yönüne giden Seyfettin Benli'nin kontrolünü yitirdiği 64 SC 964 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Otomobil sürücüsü Benli ve yanındaki eşi Elif Benli yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Seyfettin Benli, hayatını kaybetti. Eşi Elif Benli'nin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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