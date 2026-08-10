Haberler

Banaz'da Tır-Traktör Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Banaz'da Tır-Traktör Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ın Banaz ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu traktör sürücüsü Ali İhsan Şahin hayatını kaybetti, tır sürücüsü ağır yaralandı. Traktör çarpmanın etkisiyle ikiye bölünürken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde tırla traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda ilerleyen A.A. (63) yönetimindeki 35 CET 956 plakalı tır, Çiftlik köyü yakınlarında tali yoldan çıkan Ali İhsan Şahin (66) idaresindeki 64 AY 472 plakalı traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan tır sürücüsü de ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda 467 'evet' oyuyla kabul edildi

Türkiye'nin beklediği çerçeve yasa Meclis'te rekor oyla kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomotiv devi 26 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor! En çok satan modeli üretecek

Otomotiv devi 26 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor
Öcalan'ın ailesiyle çektirdiği fotoğraf paylaşıldı

Bu fotoğraf ilk kez paylaşıldı
Lavabo açıcı bomba gibi patladı: 6 kişi yaralandı

Neredeyse her evde var! Bomba gibi patladı, 6 kişi yaralandı
Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı

Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı
Osimhen için gözünü kararttılar! Yeni teklif 150 milyon euro

Ve korkulan oldu! Şimdi ne yapacaklar
Vatandaşları bezdiren kötü kokunun kaynağı İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın fabrikası çıktı

Halkı canından bezdiren kokunun kaynağı İYİ Partili vekil çıktı
Cihangir Ceyhan 7 yıllık eşini ilk kez paylaştı

Sır gibi saklıyordu! Cihangir Ceyhan’ın gizemli eşi ilk kez görüldü