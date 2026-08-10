Banaz'da Tır-Traktör Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı
Uşak'ın Banaz ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu traktör sürücüsü Ali İhsan Şahin hayatını kaybetti, tır sürücüsü ağır yaralandı. Traktör çarpmanın etkisiyle ikiye bölünürken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde tırla traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda ilerleyen A.A. (63) yönetimindeki 35 CET 956 plakalı tır, Çiftlik köyü yakınlarında tali yoldan çıkan Ali İhsan Şahin (66) idaresindeki 64 AY 472 plakalı traktörle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada ağır yaralanan tır sürücüsü de ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.