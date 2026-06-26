Haberler

Uşak'ta motosiklet kamyona arkadan çarptı: 1 ölü

Uşak'ta motosiklet kamyona arkadan çarptı: 1 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ın Banaz ilçesinde motosikletin kamyona arkadan çarpması sonucu 27 yaşındaki sürücü Bilal Bel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde motosikletin kamyona arkadan çarpması sonucu motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Uşak-Afyonkarahisar karayolu Çiftlik köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bilal Bel (27) idaresindeki 35 DBD 687 plakalı motosiklet, aynı istikamette ilerleyen A.E. (38) yönetimindeki 06 BJU 337 plakalı kamyonun dorse kısmına arkadan çarptı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Bilal Bel, Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bilal Bel'e burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kadir İnanır hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın dev çınarı devrildi! Kadir İnanır hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda ilginç anlar! Gruptan çıkamadıklarını sanınca maç biter bitmez yere yığıldı

Gruptan çıkamadıklarını sandı, maç biter bitmez üzüntüden yere yığıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj

Hükümetten memur ve emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Başkentte 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi

Mide bulandıran görüntüler! Hepsini vatandaşlara yedireceklerdi
Deprem bağışları tartışması büyüyor: Haluk Levent iddialara yanıt verdi

Ahbap'a yapılan deprem bağışları gündemdeydi, Haluk Levent tarih verdi
Real Madrid'de Ceballos ile yollar ayrıldı

Resmi açıklama geldi: Madrid'de ayrılık
Danimarka ezanı yasaklamaya hazırlanıyor

Dertleri İslam! Avrupa ülkesi ezanı yasaklamaya hazırlanıyor
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli

Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı, Türkiye hemen harekete geçti