Uşak'ta tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Uşak'ın Banaz ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü Onur Doğan (28) hayatını kaybetti.
Uşak'ın Banaz ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Onur Doğan (28) yönetimindeki 26 HR 225 plakalı otomobil, Ahat köyü yakınlarında, F.K. (51) idaresindeki 64 FF 474 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü Doğan, ambulansla kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık