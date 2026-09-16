Banaz'da İlköğretim Haftası kutlandı
Uşak'ın Banaz ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Uşak'ın Banaz ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Kültürpark Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Şehitler İlkokulu'nda devam etti.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu, çeşitli gösteriler sundu.
Programda dördüncü sınıf öğrencileri, okula bu yıl başlayan birinci sınıf öğrencilerine "hoş geldin" diyerek balon hediye etti.
Törene Banaz Kaymakamı Musa Kazım Çelik ve Belediye Başkanı Zafer Arpacı da katıldı.
Kaynak: AA