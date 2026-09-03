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Uşak'ta Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Uşak'ta Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Uşak’ın Banaz ilçesinde otomobilin takla atması sonucu ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin takla atması sonucu ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Banaz ilçesine bağlı Derbent köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nevzat Kıdıman (66) idaresindeki 06 S 1935 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Kıdıman, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Nevzat Kıdıman, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatımı kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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