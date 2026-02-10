Uşak'ta kamyonun ağaçlara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde yol kenarındaki ağaçlara çarpan kamyondaki 4 kişi yaralandı.

M.D. (45) yönetimindeki 64 ACY 172 plakalı kamyon, Yazıtepe köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Ağaçları deviren kamyon, tarlaya girerek durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü M.D, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, kamyondaki B.T. (57), Y.Y. (21) ve E.D. (48) ise Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.