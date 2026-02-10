Haberler

Uşak'ta kamyonun ağaçlara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

Uşak'ta kamyonun ağaçlara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir kamyon yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybettiği için meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde yol kenarındaki ağaçlara çarpan kamyondaki 4 kişi yaralandı.

M.D. (45) yönetimindeki 64 ACY 172 plakalı kamyon, Yazıtepe köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Ağaçları deviren kamyon, tarlaya girerek durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü M.D, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, kamyondaki B.T. (57), Y.Y. (21) ve E.D. (48) ise Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İlk imzalar atıldı

Suudi Arabistan ile dev anlaşma! İmzalar atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı

'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı! Acı haber geldi
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e anlamlı destek

Zeynep başkana anlamlı destek
Fenerbahçe'ye Amrabat şoku

Fenerbahçe'ye kiralık futbolcusundan kötü haber
Mourinho'nun Benfica kariyeri bitiyor! İşte yerine gelecek isim

Çok sevdiği Benfica'dan gidiyor! İşte yerine gelecek isim
Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı

'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı! Acı haber geldi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 100 milyon euroluk tarihi fark

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark
Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi

Mesajlar üzerine savcılığa koştu, tacizcinin kimliği şoke etti