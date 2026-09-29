Haberler

Uşak Banaz'da kamyonet iki kardeşe ve otomobile çarptı, 3 kişi ağır yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak Banaz'da Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda ilerleyen kamyonet, Kaplangı köyü yakınlarında park halindeki otomobile ve iki kardeşe çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü ile iki kardeş ağır yaralandı; hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde kamyonetin park halindeki otomobile ve iki kardeşe çarpması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda ilerleyen N.T. (32) yönetimindeki 10 NU 018 plakalı kamyonet, Kaplangı köyü yakınlarında yol kenarında park halindeki 35 ADP 476 plakalı otomobile ve yanındaki Ferhat T. (33) ile kardeşi Fatih T'ye (27) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kamyonet sürücüsü ile iki kardeş, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, park halindeki otomobilin, kazada yaralanan Ferhat T'ye ait olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Seda Sayan'dan kendisinden 25 yaş küçük eşine aşk dolu paylaşım

Seda Sayan'dan aşk dolu paylaşım: Sevgilim...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Burdur'u yakacağım' dedi, kız isteme gecesi savcılıkta bitti

"Şehri yakacağım" diyen çılgın aşık savcılığı harekete geçirdi
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler! Gözlerini oyup saatlerce darbettiler

Vahşetin görüntüsü kamerada! Gözlerini oydu
Kızıyla ekmek almaya giderken motosiklet çarptı! Korku dolu anlar kamerada

Kızının elinden tutmuş ekmek almaya gidiyordu! Baba-kız dehşeti yaşadı
ABD'de 200 yıl sonra bir ilk! 31 yıl önceki cinayet için idam

ABD'de 200 yıl sonra bir ilk! Yarın idam edilecek
Ali Koç Ferhat Gündoğdu için bunları söylemişti: Ne olduğunu bütün ülke görecek

"Ne olduğunu bütün ülke görecek" dediği ismi bu sabah evinden aldılar
Okul önünde öldürülen Buse'nin babası konuştu: Eşinin ağabeyi 'Gerekirse seni vurur' diye tehdit etmiş

Buse'nin babası konuştu! Kızına 'Gerekirse seni vurur' mesajı
Soruşturma genişliyor, hakemler ifadeye çağrılıyor! Deniz Ateş Bitnel kendisi duyurdu

"Emniyete çağrıldım" deyip video çekti: Kimsenin şüphesi olmasın