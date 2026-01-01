Haberler

Banaz'da yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi

Uşak'ın Banaz ilçesinde seyir halinde bulunan bir otomobilde yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti. İtfaiye ekipleri yangını söndürmesine rağmen araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Banaz köyünden ilçe merkezine ilerleyen M.A. idaresindeki 64 ACK 101 plakalı otomobilde seyir halindeyken yangın çıktı.

Dumanları fark eden sürücü otomobili yol kenarına çekti.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel
