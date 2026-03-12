Haberler

Uşak Valisi Kartal, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu

Uşak Valisi Kartal, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak Valisi Serdar Kartal, Banaz ilçesinde şehit aileleri ve gaziler ile iftar programında bir araya geldi.

Uşak Valisi Serdar Kartal, Banaz ilçesinde şehit aileleri ve gaziler ile iftar programında bir araya geldi.

İlçede bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Kartal, ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiğini belirterek, şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrayı paylaşmaktan onur duyduğunu söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmetle, gazileri de minnetle andıklarını belirten Kartal, "Aziz milletimizin bugün hür ve bağımsız yaşayabilmesi, şehitlerimizin fedakarlıkları ve gazilerimizin kahramanlıkları sayesindedir. Şehitlerimizin bizlere bıraktığı bu kutsal emanete sahip çıkmak hepimizin en büyük sorumluluğudur." dedi.

Konuşmanın ardından Kartal, masaları tek tek gezerek şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Programa İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Kılıç, Banaz Kaymakamı Cuma Emeç, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı ve İl Müftüsü Mesut Harmancı, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Sunal
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar

Savaş uçakları peş peşe vurdu! Şiddetli patlamalar canlı yayında
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız

Gittikçe artan bir tehlikeyi işaret etti: Hazırlıklı olmalıyız
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar

Zamanlama manidar! Komşuda kadınları askere çağırıyorlar
Donald Trump'tan İran'a Dünya Kupası uyarısı

O ülkeyi açıkça tehdit etti: ABD'ye gelmeyin, can güvenliğiniz olmaz
Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi

Yaptığı tek paylaşımla Galatasaraylıları küplere bindirdi
Aral Şimşir Süper Lig'den aldığı teklifi açıkladı

Süper Lig'den aldığı teklifi kulüp ismi verip açıkladı
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı

Çipi tabaktan çıktı! Yarış atını kavurma yapmışlar
İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi

İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi