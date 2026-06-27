Haberler

Uşak'ta polisten kaçan araçtan atılan poşette 197 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi

Uşak'ta polisten kaçan araçtan atılan poşette 197 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ın Banaz ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilin takibi sırasında yola atılan poşette 197 adet sentetik ecza hapı bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilin takibi sırasında yola atılan poşette 197 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken, araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dilek Mahallesi Erdemler Kavşağı'nda gerçekleştirdikleri denetim sırasında şüpheli gördükleri bir otomobili durdurmak istedi. İhtara uymayan sürücünün kaçması üzerine ekipler aracı takibe aldı.

Kovalamaca sırasında araçtan bir poşetin dışarı atıldığını fark eden polis ekipleri, aracı aynı ilçeye bağlı Kerime Nadir Sokak'ta durdurdu. Araçta bulunan H.A., O.S. ve T.H. gözaltına alındı.

Kaçış güzergahında yapılan incelemelerde poşet içerisinde toplam 197 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler hakkında, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle ilgili mevzuat kapsamında toplam 210 bin TL idari para cezası uygulandı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak

Kulisleri karıştıran sözler: 86 vekil ile 74 başkan bize katılacak
Avrupa resmen kavruluyor! Klima ve vantilatör için birbiriyle yarışıyorlar, raflar boşaldı

Avrupa'da işler çığırından çıkıyor! Herkes aynı ürün için mağazalarda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TÜİK açıkladı! Evliler mi bekarlar mı daha çok televizyon izliyor?

Evliler mi bekarlar mı daha çok televizyon izliyor?
Kadın müşterilere 'Canım, balım, bekar mısın?' dedi, tazminatsız kovuldu

"Bekar mısın?" dedi, tazminatsız kapının önüne konuldu
Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama

Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntülere kürsüden ateş püskürdü
Yaz bu yıl bitmek bilmeyecek! Meteoroloji uzmanı uyardı

Bu yıl bitmek bilmeyecek! Meteoroloji uzmanı uyardı
Şile Belediyesi'nde 'vurgun içinde vurgun' iddiası! İtirafçıların anlattıkları şoke etti

Belediyede vurgun içinde vurgun! İtirafçıların ifadeleri şoke etti
Tüketiciyi sevindiren karar! Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var

Bakanlıktan tüketiciye müjde! Kurallar sil baştan değişti