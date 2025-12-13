Haberler

Banaz'da çatıda çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Uşak'ın Banaz ilçesinde çatıda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Şehitler Mahallesi'nde Ali Rıza Koplay'a ait üç katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Banaz Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, çatıda hasar oluşturdu.

Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel
