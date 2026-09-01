Uşak'ta Apartman Çatısında Yangın Kontrol Altına Alındı

Uşak'ın Banaz ilçesinde 6 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Başaran Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen nedenle 6 katlı apartmanın çatısında alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı