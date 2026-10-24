Uşak Banaz'da kaybolan 79 yaşındaki Alzheimer hastası kadın için arama başlatıldı

Uşak Banaz'da kaybolan 79 yaşındaki Alzheimer hastası kadın için arama başlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak'ın Banaz ilçesinde Ahat köyü yakınlarındaki tarlaya ailesiyle giden 79 yaşındaki Alzheimer hastası kadın kayboldu. Kadını bulmak için jandarma ve AFAD ekiplerinin başlattığı aramada 26 jandarma ve 2 AFAD personeli görev alıyor, vatandaşlar da destek veriyor.
Uşak'ın Banaz ilçesinde kaybolan 79 yaşındaki Alzheimer hastası Fadime Tosun'un bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Ailesiyle Ahat köyü yakınlarındaki tarlaya giden Tosun'un kaybolduğunu fark eden yakınları, kendi imkanlarıyla yaptıkları aramalardan sonuç alamayınca jandarmaya haber verdi.
Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kadını bulmak için başlatılan arama çalışmalarında 26 jandarma ve 2 AFAD personeli görev alıyor.
Arama çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.
Kaynak: AA