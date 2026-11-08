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Uşak Banaz'da kamyonla çarpışan otomobildeki karı koca yaşamını yitirdi

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Uşak Banaz'da kamyonla çarpışan otomobildeki karı koca yaşamını yitirdi
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Uşak'ın Banaz ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki karı koca yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken kaza nedeniyle kapanan Uşak-Ankara kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki karı koca hayatını kaybetti.

Y.B. (61) yönetimindeki 06 BEY 227 plakalı kamyon, Uşak- Ankara kara yolu Susuz Kavşağı'nda, Süruri Arslan (71) idaresindeki 64 FC 536 plakalı otomobille çarpıştı.

Kamyonun ön kısmına sıkışan otomobil sürüklendi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü ile yanındaki eşi Nazmiye Arslan'ın (71) hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Arslan çiftinin cenazeleri, Banaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kamyon sürücüsü Y.B, gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle kapanan kara yolu, çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA
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