Uşak'ta av tüfeği ile vurulan kişi hayatını kaybetti

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir traktör sürücüsü, av tüfeğiyle vurularak olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Ayrancı köyü yakınlarında meydana gelen olayda, yol kenarındaki çalılıklara çarparak duran bir traktörün sürücüsünün hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde traktör sürücüsü Ekrem Çakmak'ın (59) av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çakmak'ın cenazesi Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, jandarma ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında Çakmak ile daha önceden husumetli olduğu öğrenilen 1 kişi gözaltına alındı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Saldırıların ardından Kuzey Irak'ta petrol üretimi durdu

Komşuda üretim durdu, bir damla petrol kalmadı
Haberler.com
500

Tedesco gönderildiği anda yerine gelecek isim şimdiden belli

Tedesco gönderildiği anda yerine gelecek isim şimdiden belli
İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek

İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek
Kanatlı ve küçükbaş hayvan çiftliğinde yangın: 580 hayvan öldü

Felakette yüzlerce hayvan telef oldu
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
Tedesco gönderildiği anda yerine gelecek isim şimdiden belli

Tedesco gönderildiği anda yerine gelecek isim şimdiden belli
15 yaşındaki çocuk, babası ve ağabeyini öldürüp babaannesini yaraladı

Aile faciası! 15 yaşındaki çocuk evi kana buladı
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı

Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı