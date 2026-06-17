Haberler

Uşak'ta bankta oturan 2 kişiye otomobil çarptı: 2 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ın Banaz ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bankta oturan 2 kişiye çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, araç bir evin duvarına çarparak durdu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarında bankta oturan 2 kişiye çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Banaz ilçesine bağlı Bahadır köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.U. (31) idaresindeki 43 LC 883 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bankta oturan H.G. (46) ile A.A.'ya (67) çarptı. Savrulan otomobil daha sonra bir evin duvarına çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
FED, faizi sabit bıraktı

ABD'den piyasaların merakla beklediği karar geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Barbie kaymakam' olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı

Kararnamede dikkat çeken isim! 'Barbie Kaymakam'a kritik görev
Bir gecede milyarder oldu, sonra bankaya dava açtı

Bir gecede milyarder oldu, sonra bankaya dava açtı
2,5 milyon TL'ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı

2,5 milyon TL'ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı
Trump'tan Sisi hakkında ezber bozan açıklama

G-7'de aşkını ilan eden Trump dünyayı şaşkına çevirdi

Türkan Şoray, 'Panter Emel''in cenazesinde kahroldu

Cenazede kahroldu! Türkan Şoray'ı hiç böyle görmediniz
Rasim Arı AK Parti'ye geri dönüyor iddiası kulisleri hareketlendirdi

İYİ Parti’nin elindeki tek il belediyesi de AK Parti’ye geçiyor
Michael Jackson'un eski eşinin son hali dikkat çekti

Dünyaca ünlü yıldızın eşiydi! Yıllar ona hiç acımadı