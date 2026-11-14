Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 204 kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehitler Mahallesi Çağlayan Sokak'ta devriye görevi sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçtan bir paketin atıldığını gören ekipler, pakette yaptıkları aramada 7 parça halinde toplam 2 bin 204 kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan F.Ö, L.K.Ö. ve E.U, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA