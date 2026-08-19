Haberler

Uşak'ta Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Makaron ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Uşak'ta Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Makaron ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ın Sivaslı ve Banaz ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 72 kök kenevir, 542 gram kubar esrar, 217 bin 600 sahte bandrollü boş makaron, 9 bin 540 bandrolsüz dolu makaron ve 53 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi. İki şüpheli hakkında uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından adli işlem başlatıldı.

Uşak'ın Sivaslı ve Banaz ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak makaron, tütün ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Sivaslı ve Banaz Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde iki şahsın evinde yapılan adli aramalarda 72 kök kenevir bitkisi, 542 gram kubar esrar, 217 bin 600 adet sahte bandrollü boş makaron, 9 bin 540 adet bandrolsüz dolu makaron ve 53 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan iki şüpheli hakkında Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede

İşte "Kuytulcular"ın kayyum atanan 5 şirketi! Ünlü börekçi de listede
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vapur yolculuğunda ilginç anlar! Yolcular mankenden gözünü alamadı

Vapurda ilginç anlar! Yolcular mankenden gözünü alamadı
Her yerden kadın çıktı, biri de tezgahın altındaydı

Her yerden kadın çıktı, biri de tezgahın altındaydı
Galatasaray'da deprem! Abdullah Kavukcu istifa etti, Dursun Özbek devreye girdi

Galatasaray'da deprem! İstifa etti
İstanbul’a 4. Köprü geliyor! Çalışmalar havadan görüntülendi

İstanbul’a 4. Köprü geliyor
Gazilerin ve şehit yakınlarının olaylı yürüyüşü! Kimi bayıldı kimi intihara kalkıştı

Gazilerin olaylı yürüyüşü! Kimi bayıldı kimi intihara kalkıştı
Tatilden dönen ailenin 5 milyonu buhar oldu! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor

Tatildeki ailenin 5 milyonu gitti! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Takımın golcüsü Premier Lig'e gitti

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Takımın golcüsü Premier Lig'e gitti