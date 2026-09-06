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Uşak'ta İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Uşak'ta İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
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Uşak'ın Banaz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Y.K. (58) yönetimindeki 16 BSB 753 plakalı otomobil, Banaz Sanayi Sitesi Kavşağı yakınlarında C.A. (56) idaresindeki 64 LY 035 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 16 BSB 753 plakalı otomobil tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Y.K. ile otomobillerdeki F.YK. (57), E.H.K. (23), S.A. (51), S.A. (48) ve M.A. (23) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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