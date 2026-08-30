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Uşak'ta Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 5 Yaralı

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Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Tahsin K'nin (36) kullandığı 35 HKG 12 plakalı otomobil, Düzlüce köyü kavşağı yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki Dursun Ali Koç (64), kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü Tahsin K. ile araçtaki H.K. (65), T.K. (29), M.A.K. (8) ve B.K. (5) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.A.K. ile B.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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