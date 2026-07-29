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Banaz'da yaz Kur'an kursu öğrencileri açık havada sinema keyfi yaşadı

Banaz'da yaz Kur'an kursu öğrencileri açık havada sinema keyfi yaşadı
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Uşak'ın Banaz ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencileri ve ailelerine yönelik açık havada sinema etkinliği düzenlendi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencileri ve ailelerine yönelik açık havada sinema etkinliği düzenlendi.

İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Banaz Şubesi tarafından Şehit Necati Sargın Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen program, akşam namazının kılınmasıyla başladı.

Banaz Kaymakamı Musa Kazım Çelik, yaz Kur'an kurslarına devam eden öğrencileri tebrik etti.

Milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirmenin önemine değinen Çelik, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, öğrencilere iyi eğlenceler diledi.

Etkinlik kapsamında öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Daha sonra okul bahçesinde kurulan sinevizyon perdesinde çocuklara "Dolittle" filmi gösterildi.

Programa Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, İlçe Emniyet Müdürü Savaş Sağtaş, kurum temsilcileri, din görevlileri, yaz Kur'an kursu öğrencileri ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA
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