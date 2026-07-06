Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Banaz Sera Organize Tarım Bölgesi'ni ziyareti sonrası konuştu
Uşak.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Banaz Sera Organize Tarım Bölgesi'ni ziyareti sonrası konuştu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Banaz Sera Organize Tarım Bölgesi'ni ziyareti sonrası konuştu
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