Murat Dağı Platformu Başkanı Özakcura, 6 kişi hakkında soruşturma açıldığını bildirdi

(UŞAK) - Murat Dağı Yok Olmasın Platformu Başkanı Funda Özakcura, kendisi ve üç köy muhtarının arasında bulunduğu 6 kişi hakkında maden şirketinin şikayeti üzerine soruşturma açıldığını bildirdi.

Özakcura, sosyal medya hesabından, Banaz ilçesine bağlı Gürlek köyü ve çevresinde ruhsatlı sahalarının toplamı 5 milyon metrekareyi aşan bir maden şirketinin, kendisi ve üç köy muhtarının arasında bulunduğu 6 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu, bu kapsamda Banaz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifade verdiklerini duyurdu.

Özakcura Banaz Muhtarlar Derneği önünde yaptığı açıklamada da şirketin şikayetinde kendilerini "yalan beyan" ile suçladığını bildirerek, şunları söyledi:

"Biz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın internet sitesinde şirketle ilgili ne yazıyorsa o bilgileri kullandık. 'Şiddete başvuruyorlar, açtırmayacağız' diyorlar demiş. Evet, açtırmayacağız. 2019 yılından beri Murat Dağı'ndaki altın madenini nasıl açtırmadıysak yine öyle açtırmayacağız. Hukuk yollarını, yasaları ve haklarımızı kullanarak o madeni açtırmayacağız."

Murat Dağı'nın bölge halkının yaşam alanı olduğunu vurgulayan Özakcura, şunları kaydetti:

"Biz bu dağı kaybedersek suyumuzu kaybederiz. Köylü tarım alanlarını, meralarını kaybeder. Şehirde de pazara gitme hakkımızı kaybederiz. Biz burada herhangi bir düşmanlık, kindarlık derdinde değiliz. Biz hayatımızın, suyumuzun, toprağımızın derdindeyiz. Yaşama hakkı en değerli haktır. Biz yaşamımızın derdindeyiz. Hayatımızı birileri üç beş kuruş para kazansın, rant elde etsin diye kimsenin önüne sermeyeceğiz. Bunun için tüm meşru haklarımızı kullanarak gereken neyse yapacağız. Bugün de aslanlar gibi gidip muhtarlarımızla ifadelerimizi vereceğiz. İfadeleri verdikten sonra da kaldığımız yerden devam edeceğiz."

Özakcura'ya "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "iftira" ve "iş ve çalışma hürriyetini ihlal" suçları yöneltildiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA