Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Murat Dağı Platformu Başkanı Özakcura, 6 kişi hakkında soruşturma açıldığını bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Murat Dağı Platformu Başkanı Özakcura, 6 kişi hakkında soruşturma açıldığını bildirdi Haber Videosunu İzle
Murat Dağı Platformu Başkanı Özakcura, 6 kişi hakkında soruşturma açıldığını bildirdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Murat Dağı Yok Olmasın Platformu Başkanı Funda Özakcura, maden şirketinin şikayeti üzerine kendisi ve üç muhtarın bulunduğu 6 kişi hakkında soruşturma açıldığını bildirdi. Banaz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifade verdiklerini duyurdu.

(UŞAK) - Murat Dağı Yok Olmasın Platformu Başkanı Funda Özakcura, kendisi ve üç köy muhtarının arasında bulunduğu 6 kişi hakkında maden şirketinin şikayeti üzerine soruşturma açıldığını bildirdi.

Özakcura, sosyal medya hesabından, Banaz ilçesine bağlı Gürlek köyü ve çevresinde ruhsatlı sahalarının toplamı 5 milyon metrekareyi aşan bir maden şirketinin, kendisi ve üç köy muhtarının arasında bulunduğu 6 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu, bu kapsamda Banaz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifade verdiklerini duyurdu.

Özakcura Banaz Muhtarlar Derneği önünde yaptığı açıklamada da şirketin şikayetinde kendilerini "yalan beyan" ile suçladığını bildirerek, şunları söyledi:

"Biz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın internet sitesinde şirketle ilgili ne yazıyorsa o bilgileri kullandık. 'Şiddete başvuruyorlar, açtırmayacağız' diyorlar demiş. Evet, açtırmayacağız. 2019 yılından beri Murat Dağı'ndaki altın madenini nasıl açtırmadıysak yine öyle açtırmayacağız. Hukuk yollarını, yasaları ve haklarımızı kullanarak o madeni açtırmayacağız."

Murat Dağı'nın bölge halkının yaşam alanı olduğunu vurgulayan Özakcura, şunları kaydetti:

"Biz bu dağı kaybedersek suyumuzu kaybederiz. Köylü tarım alanlarını, meralarını kaybeder. Şehirde de pazara gitme hakkımızı kaybederiz. Biz burada herhangi bir düşmanlık, kindarlık derdinde değiliz. Biz hayatımızın, suyumuzun, toprağımızın derdindeyiz. Yaşama hakkı en değerli haktır. Biz yaşamımızın derdindeyiz. Hayatımızı birileri üç beş kuruş para kazansın, rant elde etsin diye kimsenin önüne sermeyeceğiz. Bunun için tüm meşru haklarımızı kullanarak gereken neyse yapacağız. Bugün de aslanlar gibi gidip muhtarlarımızla ifadelerimizi vereceğiz. İfadeleri verdikten sonra da kaldığımız yerden devam edeceğiz."

Özakcura'ya "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "iftira" ve "iş ve çalışma hürriyetini ihlal" suçları yöneltildiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Ünlü iş insanına suikast hazırlığındaki 4 şüpheli yakalandı! Hücre evinden cephanelik çıktı

Ünlü iş insanına suikast hazırlığı! Hücre evinde planlamışlar
Kızıyla birlikte eski eşinin yeğeni tarafından saldırısına uğradı! Dehşet anları kamerada

Kocasından boşandı, onun yeğeninden kurtulamadı! Dehşet anı kamerada
Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu

Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek

Emekliye ek zamda yeni müjde! En büyük artış onlara yapılacak
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rezalet! 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rezalet! 9 gol yediler, sonrası bomba
Tarihi sigara yasakları yolda! Türkiye, Japonya ve Avustralya modelini uygulayacak

Tarihi sigara yasakları yolda! Japonya ve Avustralya örnek alınacak
Yere düşen tabanca küçük Melek'i hayattan kopardı! Dayı ile yenge tutuklandı

Evdeki tabanca yere düşmüştü! Yüzünden yaralanan Melek'ten acı haber
Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü! Adliyeye çelik yelekle getirildi

Evdeki tartışma katliama döndü! Adliyeye çelik yelekle getirildi
Galatasaray'ın yıldızı Batrakov'un eşinden büyük fedakarlık

Eşinin yaptığı olay oldu! Herkes konuşuyor
Trump giderek dibe batıyor! Kayıplar bir gecede arttı

Trump giderek dibe batıyor! Kayıplar bir gecede arttı