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Banaz'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Banaz'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Uşak'ın Banaz ilçesinde bir otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu traktör refüjdeki aydınlatma direğine vurdu. Devrilen direk karşı yönden gelen başka bir otomobilin üzerine düştü. Kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Kara yolu bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde iki otomobil ve bir traktörün karıştığı trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda ilerleyen K.B. (58) yönetimindeki 06 NN 212 plakalı otomobil, Vatan Caddesi'nde aynı yönde seyreden V.K. (79) idaresindeki 64 FB 794 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle traktör refüjdeki aydınlatma direğine vurdu, devrilen direk, karşı yönde ilerleyen E.B. (24) kontrolündeki 34 PCM 510 plakalı otomobilin üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü V.K. ile araçlardaki Ali M. (60), A.B. (50) ve Z.K. (4) ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle çift yönlü trafiğe kapanan kara yolu, çalışmaların ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Orhan Sunal
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