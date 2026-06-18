Haberler

Akmonia Valilik Kupasında ödüller sahiplerini buldu

Akmonia Valilik Kupasında ödüller sahiplerini buldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen 1. Akmonia Valilik Kupası Voleybol Turnuvası'nın final karşılaşmaları ve ödül töreni Merkez Spor Salonu'nda yapıldı. Turnuvada Sivaslı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Voleybol Takımı birinci, Banaz Kızılcasöğüt Voleybol Takımı ikinci, Eşme Spor Voleybol Takımı üçüncü oldu. Vali Serdar Kartal, sporun dostluk ve dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı.

Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen 1. Akmonia Valilik Kupası Voleybol Turnuvası, Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.

Turnuvanın final karşılaşmalarını Uşak Valisi Serdar Kartal'ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Dr. Sabri Ceylan, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Yavuz Çakar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hacı Tevfik Özdemir ile sporseverler takip etti.

Kamu kurumları ve çeşitli takımların katılımıyla düzenlenen turnuvada, centilmence mücadelelerin yaşandığı karşılaşmalar sonunda Sivaslı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Voleybol Takımı birinci, Banaz Kızılcasöğüt Voleybol Takımı ikinci, Eşme Spor Voleybol Takımı ise üçüncü oldu.

Final müsabakalarının ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Vali Serdar Kartal ile protokol üyeleri tarafından verildi.

Törende konuşan Vali Kartal, sporun bireyler arasındaki dostluk, dayanışma ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini belirterek, turnuvaya katılan tüm sporcuları ve organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

Ödül töreni, dereceye giren takımların kupa sevinci ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi

İpsala Gümrük Kapısı'nda tarihi baskın! Piyasa değeri 3 milyarı aşıyor
Pezeşkiyan'ın fotoğrafında dikkat çeken detay! Belgede Trump'ın imzası da yer aldı

Tarihi fotoğrafta dikkat çeken detay
Ankara siyasetini sallayan anket! Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst

Kulisleri sallayan anket! Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osman Bektaş'tan Karadeniz’de 3 il için kritik deprem uyarısı: En büyük senaryo 6,6

Uzman isimden 3 il için dikkat çeken deprem açıklaması
Maç başlamadan yaptılar, gol 90+5'te geldi! Dünya Kupası'nda olay görüntü

Geceye damga vuran görüntü! Herkes onu konuşuyor
Taşacak Bu Deniz'de şok ayrılık! Onur Dilber'den dikkat çeken sözler

Şok ayrılık! Diziden çıkarılan oyuncudan çok konuşulacak sözler
Aziz Yıldırım'dan bir yıldız daha! Taraftar havalara uçacak

Aziz Yıldırım çok büyük oynuyor! Taraftar havalara uçacak
İzmir'de 6 milyonda 1 görülen olay! Erkek kedi doğum yaptı

6 milyonda 1 görülen olay! Sabah fark edince neye uğradığını şaşırdı
Konak'ta film gibi operasyon! Firariler kaçamadı: Silah, uyuşturucu ve para...

Dron havalandı, operasyon başladı
Bilim insanları 5 bin 500 yıllık veba varyantı tespit etti

Mezarlıktan çıkan sır bilim dünyasını sarstı! Tüm hesaplar değişti